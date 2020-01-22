Дела Майдана: следователи ГБР готовят передачу одного из расследований в суд

22 января, 2020, 22:28

Специальное следственное подразделение ГБР в "делах Майдана" проинформировало семьи Героев Небесной Сотни и их представителей о первых результатах работы

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Следователи ГБР сообщили потерпевшим и их представителям, что сейчас происходит прием соответствующих уголовных производств от Офиса Генерального прокурора.

Продолжительность процесса связана с большим количеством эпизодов и вещественных доказательств по делам. По принятым производствам формируются планы дальнейших следственных действий, чтобы обеспечить качественные результаты в расследовании дел, которых общество ожидает от ГБР.

Сейчас следователи ГБР уже готовятся к отправке одного из дел в суд.

Специальный следственный отдел Государственного бюро расследований был окончательно укомплектован только 11 января 2020 года.

В бюро были переведены следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, которые занимались расследованием преступлений, совершенных во время Революции Достоинства.