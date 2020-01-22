Дела Майдана: следователи ГБР готовят передачу одного из расследований в суд
Об этом сообщает пресс-служба бюро.
Следователи ГБР сообщили потерпевшим и их представителям, что сейчас происходит прием соответствующих уголовных производств от Офиса Генерального прокурора.
Продолжительность процесса связана с большим количеством эпизодов и вещественных доказательств по делам. По принятым производствам формируются планы дальнейших следственных действий, чтобы обеспечить качественные результаты в расследовании дел, которых общество ожидает от ГБР.
Сейчас следователи ГБР уже готовятся к отправке одного из дел в суд.
Специальный следственный отдел Государственного бюро расследований был окончательно укомплектован только 11 января 2020 года.
В бюро были переведены следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, которые занимались расследованием преступлений, совершенных во время Революции Достоинства.
- Прокурор Офиса генерального прокурора Алексей Донской констатирует, что на сегодня убийства участников Революции Достоинства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника не раскрыты.
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