Более 32 млн грн убытков: СБУ разоблачила схему по хищению "оборонки"

22 января, 2020, 13:52

В Службе безопасности Украины заявили, что контрразведка разоблачила механизм присвоения 32 млн грн Минобороны, организованный при содействии бывших военных чиновников

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В 2017-19 годах владелец одного из черниговских предприятий заключил с Министерством обороны контракты на 100 млн гривен. Один из договоров, в частности, предусматривал поставки устройств для систем боевых вертолетов. В сговоре с бывшими высокопоставленными ведомства, среди которых экс-заместитель министра, коммерсант значительно завысил стоимость продукции. Таким образом участники сделки вывели и присвоили не менее 32 млн грн ", - говорится в сообщении.

В ходе проведения ряда санкционированных обысков в военных подразделениях ответственных за закупку продукции, в частности Киеве, Харькове и Чернигове правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию, печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках.

"Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - отметили в пресс-службе.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Установлено, что среди фигурантов дела - действующий чиновник Минобороны.