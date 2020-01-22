Благодаря супербою с Головкиным украинский боксер получит еще один чемпионский поединок
Об этом заявил известный американский инсайдер Майк Коппинджер.
По его словам, Сергей Деревянченко поднялся на первое место в рейтинге WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг) и должен стать официальным претендентом на титул, которым владеет американец Джермалл Чарли.
"Сергей Деревянченко поднялся на первое место в обновленном рейтинге среднего веса WBC. Джермалл Чарли еще не провел обязательную защиту своего титула. Это открывает путь к возможному поединку между Чарли и Деревянченко в 2020 году", - написал Коппинджер, который отметил, что оба бойца сотрудничают с менеджером Элом Хэймон.
Деревянченко в последнем поединке в октябре 2019 спорным решением судей проиграл по очкам Геннадию Головкину в бою чемпионский титул IBF (Международной боксерской федерации).
Чарли в декабря 2019 году победил техническим нокаутом в седьмом раунде ирландца Денниса Хогана.
Sergiy Derevyanchenko has been elevated to No. 1 in the updated WBC middleweight rankings. Jermall Charlo has yet to make a mandatory defense of his WBC middleweight title, paving the way for a likely fight between Charlo and Derevyanchenko in 2020. Both are PBC fighters- Mike Coppinger (@MikeCoppinger) January 22, 2020
- Напомним, 6 октября 2019 года в поединке за титул чемпиона мира IBF в среднем весе Сергей Деревянченко уступил Геннадию Головкину .
- 17 декабря, стало известно, что поединок Деревянченко против Головкина претендует на звание лучшего боя 2019 года.
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