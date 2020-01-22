Благодаря супербою с Головкиным украинский боксер получит еще один чемпионский поединок

22 января, 2020, 12:02

Украинский боксер Сергей Деревянченко, который в 2019 году провел зрелищный поединок против казахстанца Геннадия Головкина, получит еще один чемпионский бой

Об этом заявил известный американский инсайдер Майк Коппинджер.

По его словам, Сергей Деревянченко поднялся на первое место в рейтинге WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг) и должен стать официальным претендентом на титул, которым владеет американец Джермалл Чарли.

"Сергей Деревянченко поднялся на первое место в обновленном рейтинге среднего веса WBC. Джермалл Чарли еще не провел обязательную защиту своего титула. Это открывает путь к возможному поединку между Чарли и Деревянченко в 2020 году", - написал Коппинджер, который отметил, что оба бойца сотрудничают с менеджером Элом Хэймон.

Деревянченко в последнем поединке в октябре 2019 спорным решением судей проиграл по очкам Геннадию Головкину в бою чемпионский титул IBF (Международной боксерской федерации).

Чарли в декабря 2019 году победил техническим нокаутом в седьмом раунде ирландца Денниса Хогана.

Sergiy Derevyanchenko has been elevated to No. 1 in the updated WBC middleweight rankings. Jermall Charlo has yet to make a mandatory defense of his WBC middleweight title, paving the way for a likely fight between Charlo and Derevyanchenko in 2020. Both are PBC fighters - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) January 22, 2020