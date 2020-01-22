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Espreso.tvСпортБлагодаря супербою с Головкиным украинский боксер получит еще один чемпионский поединок

Благодаря супербою с Головкиным украинский боксер получит еще один чемпионский поединок


фото: badlefthook.com
Украинский боксер Сергей Деревянченко, который в 2019 году провел зрелищный поединок против казахстанца Геннадия Головкина, получит еще один чемпионский бой

Об этом заявил известный американский инсайдер Майк Коппинджер.

По его словам, Сергей Деревянченко поднялся на первое место в рейтинге WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг) и должен стать официальным претендентом на титул, которым владеет американец Джермалл Чарли.

"Сергей Деревянченко поднялся на первое место в обновленном рейтинге среднего веса WBC. Джермалл Чарли еще не провел обязательную защиту своего титула. Это открывает путь к возможному поединку между Чарли и Деревянченко в 2020 году", - написал Коппинджер, который отметил, что оба бойца сотрудничают с менеджером Элом Хэймон.

Деревянченко в последнем поединке в октябре 2019 спорным решением судей проиграл по очкам Геннадию Головкину в бою чемпионский титул IBF (Международной боксерской федерации).

Чарли в декабря 2019 году победил техническим нокаутом в седьмом раунде ирландца Денниса Хогана.

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