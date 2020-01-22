Белый дом опубликовал почти 200 страниц документов о блокировании Трампом помощи Украине

22 января, 2020, 15:52

Административно-бюджетное управление Белого дома (OMB) по запросу правозащитной организации American Oversight опубликовало документы, касающиеся задержек военной помощи Украине администрацией Дональда Трампа

Об этом сообщается на сайте организации.

"Адвокаты президента Трампа отрицали в Сенате во вторник, утверждая, что документы являются абсолютно ненужными для судебного процесса об импичменте, но эти документы не подтверждают эту позицию. Несмотря на препятствия администрации Трампа и риторику на суде, общественность теперь может увидеть еще больше доказательств коррупционной схемы президента, которая развернулась в режиме реального времени. Объем опубликованного материала и объем материалов, которые все еще остаются секретными, свидетельствуют лишь о том, сколько всего администрация скрыла от Палаты, Сената и американской общественности", - заявил исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

Переписка, представлена на 192 страницах, была обнародована в рамках закона о свободе информации. American Oversight направила несколько запросов в OMB, чтобы выяснить роль ведомства в приостановлении военной помощи Украине в рамках попытки президента Трампа оказывать давление на Украину для начала политического расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Опубликованные документы в частности содержат электронные письма от и.о. директора Административно-бюджетного управления Рассела Вута и заместителя директора по вопросам национальной безопасности OMB Майкла Даффи. В частности - одно письмо от Даффи в день звонка президента Дональда Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 июля, говорится в публикации.

Как отмечает организация, оба чиновника были "ключевыми игроками" в блокировании помощи Украине прошлой осенью.

Опубликованные документы "демонстрируют бурную деятельность" ОМВ в течение нескольких дней в конце июня 2019 года после публикации статьи Washington Examiner о военной помощи Украине.

Напомним, 21 января в Сенате США начался судебный процесс по импичменту президента США Дональда Трампа.