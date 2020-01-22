Белый дом опубликовал почти 200 страниц документов о блокировании Трампом помощи Украине
Об этом сообщается на сайте организации.
"Адвокаты президента Трампа отрицали в Сенате во вторник, утверждая, что документы являются абсолютно ненужными для судебного процесса об импичменте, но эти документы не подтверждают эту позицию. Несмотря на препятствия администрации Трампа и риторику на суде, общественность теперь может увидеть еще больше доказательств коррупционной схемы президента, которая развернулась в режиме реального времени. Объем опубликованного материала и объем материалов, которые все еще остаются секретными, свидетельствуют лишь о том, сколько всего администрация скрыла от Палаты, Сената и американской общественности", - заявил исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.
Переписка, представлена на 192 страницах, была обнародована в рамках закона о свободе информации. American Oversight направила несколько запросов в OMB, чтобы выяснить роль ведомства в приостановлении военной помощи Украине в рамках попытки президента Трампа оказывать давление на Украину для начала политического расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена.
Опубликованные документы в частности содержат электронные письма от и.о. директора Административно-бюджетного управления Рассела Вута и заместителя директора по вопросам национальной безопасности OMB Майкла Даффи. В частности - одно письмо от Даффи в день звонка президента Дональда Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 июля, говорится в публикации.
Как отмечает организация, оба чиновника были "ключевыми игроками" в блокировании помощи Украине прошлой осенью.
Опубликованные документы "демонстрируют бурную деятельность" ОМВ в течение нескольких дней в конце июня 2019 года после публикации статьи Washington Examiner о военной помощи Украине.
Напомним, 21 января в Сенате США начался судебный процесс по импичменту президента США Дональда Трампа.
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