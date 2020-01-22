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Espreso.tvСпортБеленюк рассказал, какое условие поставил Зеленскому после предложения идти в политику

Беленюк рассказал, какое условие поставил Зеленскому после предложения идти в политику


фото: ua.tribuna.com
Украинский борец Жан Беленюк заявил, что после предложения Владимира Зеленского идти в народные депутаты потребовал совмещать спорт и политику

Об этом Беленюк заявил в интервью "Трибуне" .

По словам двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе, после личного приглашения президента идти в Верховную Раду от "Слуги народа", он поставил условие совмещать спорт и политику, чтобы выступить на Олимпиаде-2020.

"Я Зеленскому сказал: "У меня Олимпиада. Это моя мечта". Он ответил, что будет возможность подготовиться. Я не прекратил тренироваться. После заседания поеду в зал", - сказал Беленюк.

Также борец заявил, что в случае необходимости всегда легко попадает на встречу с Зеленским.

"Он знает меня лично. Если нужно решить какие-то вопросы по спорту и он на месте, то мне с ним встретиться ничего не стоит. Я договариваюсь, прихожу, рассказываю о ситуации и каким образом он может помочь", - заверил Беленюк.

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