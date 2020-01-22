Беленюк рассказал, какое условие поставил Зеленскому после предложения идти в политику
Об этом Беленюк заявил в интервью "Трибуне" .
По словам двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе, после личного приглашения президента идти в Верховную Раду от "Слуги народа", он поставил условие совмещать спорт и политику, чтобы выступить на Олимпиаде-2020.
"Я Зеленскому сказал: "У меня Олимпиада. Это моя мечта". Он ответил, что будет возможность подготовиться. Я не прекратил тренироваться. После заседания поеду в зал", - сказал Беленюк.
Также борец заявил, что в случае необходимости всегда легко попадает на встречу с Зеленским.
"Он знает меня лично. Если нужно решить какие-то вопросы по спорту и он на месте, то мне с ним встретиться ничего не стоит. Я договариваюсь, прихожу, рассказываю о ситуации и каким образом он может помочь", - заверил Беленюк.
- Напомним, 22 января Жан Беленюк заявил, что не исключает возможности выступлений в смешанных единоборствах.
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