Australian Open: Ястремская в напряженной борьбе проиграла экс-первой ракетке мира
22 января, 2020, 10:09
Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила бывшей первой ракетке мира Каролин Возняцки из Дании во втором раунде Открытого чемпионата Австралии
Об этом сообщает tennisua.org .
В матче второго круга 19-летняя украинка проиграла победительнице Australian Open-2018 со счетом 5: 7, 5: 7.
В первой партии Ястремская вела 5: 1, но проиграла шесть подряд геймов и дважды не смогла подать на сет.
Во втором сете украинка снова вырвалась вперед с двумя брейками 3: 0, но постепенно утратила преимущество. Ястремская сыграла пять матчболов, но на шестом допустила непринужденную ошибку.
Во время поединка Даяна Ястремская получила травму бедра.
The ROAR of a champion # AO2020 | #AusOpen | @CaroWozniacki pic.twitter.com/U1YniJRLgI- #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2020
- Напомним, 21 января Даяна Ястремская победила словенку Кайе Юван на старте Открытого чемпионата Австралии.
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