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Espreso.tvСпортAustralian Open: Ястремская в напряженной борьбе проиграла экс-первой ракетке мира

Australian Open: Ястремская в напряженной борьбе проиграла экс-первой ракетке мира


фото: REUTERS
Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила бывшей первой ракетке мира Каролин Возняцки из Дании во втором раунде Открытого чемпионата Австралии

Об этом сообщает tennisua.org .

В матче второго круга 19-летняя украинка проиграла победительнице Australian Open-2018 со счетом 5: 7, 5: 7.

В первой партии Ястремская вела 5: 1, но проиграла шесть подряд геймов и дважды не смогла подать на сет.

Во втором сете украинка снова вырвалась вперед с двумя брейками 3: 0, но постепенно утратила преимущество. Ястремская сыграла пять матчболов, но на шестом допустила непринужденную ошибку.

Во время поединка Даяна Ястремская получила травму бедра.

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