 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАдминстрация Трампа может запретить въезд гражданам нескольких стран

Админстрация Трампа может запретить въезд гражданам нескольких стран

В среду, 22 января, президент Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует добавить "несколько стран" в список тех, кому запрещено посещать США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, решение будет объявлено "в ближайшее время".

"Вы видите, что происходит в мире, наша страна должна быть в безопасности", - сказал он, выступая перед журналистами на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как американские СМИ сообщили, что Вашингтон рассматривает вопрос о включении в этот список Беларуси, Кыргызстана и пяти других стран - Бирмы, Эритреи, Нигерии, Судана и Танзании.

Первоначальный приказ Трампа, выданный три года назад, был нацелен на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением, но позже он был изменен, поскольку не прошел через правовые споры.

В итоге суды допустили ограничения на въезд некоторых граждан из Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, а также из Венесуэлы и Северной Кореи.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 января, 2020 среда

больше новостей

22 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать