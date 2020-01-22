Админстрация Трампа может запретить въезд гражданам нескольких стран

22 января, 2020, 21:00

В среду, 22 января, президент Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует добавить "несколько стран" в список тех, кому запрещено посещать США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, решение будет объявлено "в ближайшее время".

"Вы видите, что происходит в мире, наша страна должна быть в безопасности", - сказал он, выступая перед журналистами на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как американские СМИ сообщили, что Вашингтон рассматривает вопрос о включении в этот список Беларуси, Кыргызстана и пяти других стран - Бирмы, Эритреи, Нигерии, Судана и Танзании.

Первоначальный приказ Трампа, выданный три года назад, был нацелен на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением, но позже он был изменен, поскольку не прошел через правовые споры.

В итоге суды допустили ограничения на въезд некоторых граждан из Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, а также из Венесуэлы и Северной Кореи.