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Espreso.tvОбществоАдминграница с Крымом: меняется порядок пересечения

Админграница с Крымом: меняется порядок пересечения


фото: dpsu.gov.ua
Изменения в порядке выезда на временно оккупированную территорию Крыма и въезда из нее граждан Украины в возрасте до 16 лет вступают в силу с 9 февраля 2020 года

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В последнее время участились попытки перевозки детей через админграницу с временно оккупированным Крымом без необходимых документов. Одна из причин - распространение фейковых сообщений об изменениях в правилах пересечения админграницы через соцсети и другие каналы. Такие сообщения вызвали увеличение отказов в пропуске, из-за которых граждане выражают недовольство и обвиняют сотрудников Госпогранслужбы. Подчеркиваем! Соответствующие изменения еще не вступили в силу ", - отметили в ГПСУ.
 
Напомним, что согласно изменениям, с 9 февраля выезд на ВОТ детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей или уполномоченных ими лиц. Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых. В таких случаях наличие второго родителя или поручений от него не обязательно.
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