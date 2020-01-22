Админграница с Крымом: меняется порядок пересечения

22 января, 2020, 16:52

Изменения в порядке выезда на временно оккупированную территорию Крыма и въезда из нее граждан Украины в возрасте до 16 лет вступают в силу с 9 февраля 2020 года

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В последнее время участились попытки перевозки детей через админграницу с временно оккупированным Крымом без необходимых документов. Одна из причин - распространение фейковых сообщений об изменениях в правилах пересечения админграницы через соцсети и другие каналы. Такие сообщения вызвали увеличение отказов в пропуске, из-за которых граждане выражают недовольство и обвиняют сотрудников Госпогранслужбы. Подчеркиваем! Соответствующие изменения еще не вступили в силу ", - отметили в ГПСУ.

Напомним, что согласно изменениям, с 9 февраля выезд на ВОТ детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей или уполномоченных ими лиц. Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых. В таких случаях наличие второго родителя или поручений от него не обязательно.