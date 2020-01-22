15-летний подросток лишил отца и мать родительских прав

22 января, 2020, 19:15

Полонский районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск 15-летнего жителя - лишил его отца и мать родительских прав в отношении него и взыскал с них алименты на содержание

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Взыскать алименты на содержание сына с каждого в размере по 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста до достижения им совершеннолетия", - говорится в решении суда.

Свой иск юноша объяснил тем, что от рождения проживает с бабушкой и дедушкой, родные родители о нем никогда не заботились, им не интересовались и не помогали, ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем и своим поведением дискредитируют его.

Ссылаясь на эти обстоятельства, истец считает, что такие действия ответчиков свидетельствуют об уклонении их от выполнения своих родительских обязанностей, поэтому есть все основания для лишения их родительских прав и что такое лишение будет соответствовать его интересам, как ребенка.

В судебном заседании просила лишить родительских прав своего сына и невестку и бабушка, с которой живет внук. Женщина подтвердила, что те пьянствуют, от ухода за мальчиком и от его воспитания самоустранились, внук стесняется своих родителей.

Ответчики не возражали против лишения их родительских прав.

Полонский районный суд пришел к выводу о доказанности сознательного уклонения их от выполнения своих родительских обязанностей в отношении несовершеннолетнего сына, поэтому удовлетворил ходатайство юноши.