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Espreso.tvОбществоЖительница Крыма с российским паспортом и связями с ФСБ пыталась устроиться в Минобороны, - СБУ

Жительница Крыма с российским паспортом и связями с ФСБ пыталась устроиться в Минобороны, - СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины помешала трудоустройству на ответственную должность в Министерство обороны крымчанки с российским гражданством и связями со спецслужбами страны-агрессора

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники СБУ установили, что в течение нескольких лет до временной аннексии Крымского полуострова украинка проживала за границей. Сразу после событий 2014 года женщина вернулась в Крым, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости. Вскоре она переехала в Киев. Однако осесть на материковой части Украины не спешила - она не имела ни постоянного места работы, ни источника доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию и на временно аннексированный полуостров, где зафиксированы ее контакты с представителями спе цслужб страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после одного из таких путешествий женщина "внезапно решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины". Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства.

"Этот участок работы предполагает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с высокими должностными лицами стран-членов НАТО", - уточнили в пресс-службе.

В СБУ сообщили, что женщина даже успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность, но проведенная Службой проверка установила обстоятельства, которые несовместимы с государственной службой в Минобороны. В частности, женщина "забыла" указать, что имеет российское гражданство, знакомых в ФСБ и не сообщил содержание разговоров с ними.

"Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену", - заключили в ведомстве.

В Службе безопасности напомнили, что согласно статье "Государственная измена" Уголовного Кодекса Украины, действия в ущерб национальным интересам, совершенные по заданию иностранной стороны наказываются лишение свободы на срок до 15 лет.

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