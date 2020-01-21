Зеленский подписал закон о направлении 2 млрд грн на развитие малого бизнеса

21 января, 2020, 14:42

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

"Предполагается увеличить поступления в специальный фонд государственного бюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 2 млрд грн и направить их в соответствующих объемах на новую бюджетную программу "Фонд развития предпринимательства", - говорится в пояснительной записке.

В 2020 году в случае дополнительных поступлений средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц их можно будет направить на развитие предпринимательства в соответствующих объемах.

Напомним, что ранее Зеленский внес в Раду соответствующий законопроект.