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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о направлении 2 млрд грн на развитие малого бизнеса

Зеленский подписал закон о направлении 2 млрд грн на развитие малого бизнеса


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в котором предполагается увеличить поступления в "Фонд развития предпринимательства"

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

"Предполагается увеличить поступления в специальный фонд государственного бюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 2 млрд грн и направить их в соответствующих объемах на новую бюджетную программу "Фонд развития предпринимательства", - говорится в пояснительной записке.
 
В 2020 году в случае дополнительных поступлений средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц их можно будет направить на развитие предпринимательства в соответствующих объемах.
 
Напомним, что ранее Зеленский внес в Раду соответствующий законопроект.
 
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