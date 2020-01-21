Законопроект о дезинформации толкает Украину к тоталитаризму, - Княжицкий

21 января, 2020, 18:14

Законопроект о предотвращении дезинформации подталкивает Украину в к тоталитаризму российского и китайского образца

Об этом в эфире "Прямого" заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.

"Этот закон подталкивает страну к тоталитарному проявлению и написан по примеру тоталитарных стран. Некоторые нормы списаны с российского законодательства, а некоторые - с китайского. Хочу обратить внимание на две интересные нормы. Одна - это ответственность провайдеров. Для того, чтобы провайдеры могли блокировать анонимные Telegram-каналы, и другие вещи в интернете, надо этих провайдеров контролировать и чем-то им угрожать. С этой целью в России введена система лицензирования провайдеров. то есть, если провайдер не слушается требований правоохранительных органов, то у него забирают лицензию и он не может работать. Украинская правовая система движется в противоположном направлении, ведь мы отменили лицензирование для очень многих видов деятельности. Если мы готовы ввести лицензирование провайдеров и забирать у некоторых из них лицензию за отказ снять нежелательную информацию, как это делается в России , то мы должны прямо об этом сказать", - сказал депутат.

Княжицкий также обратил внимание на систему рейтинга, которая предлагается законопроектом о дезинформации.

"Еще один пункт - это индекс доверия. Этот индекс является тем же, что и индекс персональных рейтингов в Китае. Именно оттуда переписана эта норма. Как известно, если гражданин не набрал необходимого рейтинга, который выставляет ему государство за поведение, то ему могут отказать, например, лететь самолетом в другое место или еще как-то ограничить его гражданские права. Так же индекс доверия должен зарабатывать каждый гражданин, будет печататься в соцсетях. Очевидно, что китайская модель является для нас абсолютно неприемлемой", - подчеркнул политик.

Княжицкий также отметил постыдность введение уголовной ответственности за недостоверную информацию.

"Этот закон нельзя выполнить не только журналистам, но и обычным гражданам. Кроме того, является позорным введение уголовной ответственности за недостоверную информацию. Я помню как все радовались, когда была отменена уголовная ответственность за клевету. Известно, что в советские времена по этой статье многие отсидели в концлагерях", - отметил нардеп.