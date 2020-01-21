Исследование КИУ: Фракция "Европейская Солидарность" - в лидерах по посещаемости заседаний Верховной Рады
Об этом сообщили эксперты "Комитета избирателей Украины", проанализировав показатели работы парламента девятого созыва, пишет пресс-служба партии.
"За время работы 2 сессии Верховной Рады (сентябрь-январь) было проведено 58 пленарных заседаний.
В среднем на них было зарегистрировано 348 народных депутатов из 423.
Среди фракций и групп парламента самые высокие показатели посещаемости у депутатов "Европейской Солидарности". Так, как правило, на заседаниях Рады были зарегистрированы 83% депутатов ЕС", - говорится в сообщении.
По результатам этого же исследования сопредседатели фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко и Артур Герасимов лидируют по результативности работы всех депутатов в Верховной Раде девятого созыва.
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