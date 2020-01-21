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Espreso.tvОбществоИсследование КИУ: Фракция "Европейская Солидарность" - в лидерах по посещаемости заседаний Верховной Рады

Исследование КИУ: Фракция "Европейская Солидарность" - в лидерах по посещаемости заседаний Верховной Рады

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" посетили 83% пленарных заседаний второй сессии Верховной Рады

Об этом сообщили эксперты "Комитета избирателей Украины", проанализировав показатели работы парламента девятого созыва, пишет пресс-служба партии.

"За время работы 2 сессии Верховной Рады (сентябрь-январь) было проведено 58 пленарных заседаний.

В среднем на них было зарегистрировано 348 народных депутатов из 423.

Среди фракций и групп парламента самые высокие показатели посещаемости у депутатов "Европейской Солидарности". Так, как правило, на заседаниях Рады были зарегистрированы 83% депутатов ЕС", - говорится в сообщении.

По результатам этого же исследования сопредседатели фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко и Артур Герасимов лидируют по результативности работы всех депутатов в Верховной Раде девятого созыва.

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