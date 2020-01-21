Вирус из Китая: украинским пограничникам и медикам сообщили об угрозе

21 января, 2020, 19:01

Центр общественного здоровья предоставил рекомендации ВОЗ по коронавирусу (nCoV) Госпогранслужбе и подразделениям здравоохранения

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"ЦОЗ как определенный национальный координатор Международных медико-санитарных правил официально уведомил Пограничную службу Украины, руководителей областных и Киевского городского лабораторных центров Минздрава Украины и руководителей структурных подразделений здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций о ситуации с коронавирусом в Китае и об актуальных рекомендации ВОЗ", - говорится в сообщении.

С целью раннего выявления возможных случаев nCoV на территории Украины и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий подготовлены практические рекомендации по: эпидемиологическим и клиническим критериям определения случаев корронавирусной инфекции (nCoV), клинического ведения пациентов, отвечающих определению случая коронавирусной инфекции (nCoV), перечень изделий медицинского назначения, необходимых для работы с пациентом с подозрением на nCoV, требований по соблюдению правил инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения, где находится пациент с подозрением на nCoV, коммуникационных материалов для информирования населения о профилактических мероприятиях.

По информации ЦОЗ, по состоянию на 20 января в г. Ухань в Китае и за пределами страны официально зарегистрировано 205 лабораторно подтвержденных случаев инфекционной болезни, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Три человека погибли, 170 пациентов госпитализированы. Из выявленных случаев среди лиц, приехавших из города Ухань, было зарегистрировано в Таиланде (2), Японии (1) и Южной Корее (1).

Медицинскими службами установлено и обследовано 817 близких контактов, в том числе по 727 лицами завершился период наблюдения, еще 90 человек остаются под контролем, положительных результатов на nCoV не обнаружено.

Сейчас с привлечением специалистов ВОЗ и CDC все еще устанавливают причины возникновения, факторы передачи инфекции, определяют границы ячеек и масштабы распространения инфекционной болезни, вызванной новым коронавируса (nCoV).

Также в Минздраве и ЦОЗ напомнили об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV: избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции; чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением; избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе; люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).