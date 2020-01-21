В Запорожье мужчина выстрелил в ресторатора, расследуют покушение на убийство
О стрельбе сообщил запорожский сайт "061".
"Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник в Коммунарском районе Запорожья в ресторане "Венеция" (расположен напротив Коммунарского отдела полиции). Между собой посещали и сотрудники заведовали конфликтом, в котором вместе с владельцем "Венеции" и выпроводили большого гостя.Через некоторое время последний решил отомстить "обидчику". Мужчина выстрелил в хозяина кафе из огнестрельного оружия, подстерегая его на улице ", - рассказывают журналисты.
Пострадавшего госпитализировали, а стрелку удалось скрыться.
Издание, ссылаясь на источники в полиции сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ст 115 ч. 2 (покушение на убийство), проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
На сайте полиции Запорожской области информации о стрельбе пока нет.
- Напомним, 20 января в Запорожье в результате неосторожного обращения с боеприпасом погибли двое мужчин
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-