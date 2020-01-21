В Запорожье мужчина выстрелил в ресторатора, расследуют покушение на убийство

21 января, 2020, 10:07

20 января в Запорожье злоумышленник открыл стрельбу и ранил владельца одного из ресторанов после чего скрылся с места преступления

О стрельбе сообщил запорожский сайт "061".

"Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник в Коммунарском районе Запорожья в ресторане "Венеция" (расположен напротив Коммунарского отдела полиции). Между собой посещали и сотрудники заведовали конфликтом, в котором вместе с владельцем "Венеции" и выпроводили большого гостя.Через некоторое время последний решил отомстить "обидчику". Мужчина выстрелил в хозяина кафе из огнестрельного оружия, подстерегая его на улице ", - рассказывают журналисты.

Пострадавшего госпитализировали, а стрелку удалось скрыться.

Издание, ссылаясь на источники в полиции сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ст 115 ч. 2 (покушение на убийство), проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

На сайте полиции Запорожской области информации о стрельбе пока нет.