В Украине слишком маленькие нормы хранения наркотических веществ, - министр малюська

21 января, 2020, 16:14

21 января министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире одного из телеканалов рассказал, что из-за маленькиех норм хранения наркотиков для собственных нужд в тюрьмах бесполезно содержат более 10 тыс. граждан

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в эфире одного из телеканалов, передает издание "Лига.нет".

Министр считает, что увеличение максимально допустимых норм хранения наркотиков могло бы уменьшить количество заключенных в украинских тюрьмах.

"У нас эти нормы в разы, а иногда в десятки раз меньше, чем европейские. Хранение в Европе даже в 10 раз больших объемов не является преступлением - вам ничего не будет. А у нас уже люди идут в тюрьму", - сказал он.

По словам Малюськи из-за такой разницы с европейскими нормами в украинских тюрьмах бесполезно содержится около 10 тысяч человек. Он подчеркивает: наркоманов надо лечить, а не "пачками отправлять в тюрьмы", где нет необходимой медицинской инфраструктуры.