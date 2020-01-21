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Espreso.tvОбществоВ Украине слишком маленькие нормы хранения наркотических веществ, - министр малюська

В Украине слишком маленькие нормы хранения наркотических веществ, - министр малюська


фото: pravda.ua
21 января министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире одного из телеканалов рассказал, что из-за маленькиех норм хранения наркотиков для собственных нужд в тюрьмах бесполезно содержат более 10 тыс. граждан

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в эфире одного из телеканалов, передает издание "Лига.нет".

Министр считает, что увеличение максимально допустимых норм хранения наркотиков могло бы уменьшить количество заключенных в украинских тюрьмах.

"У нас эти нормы в разы, а иногда в десятки раз меньше, чем европейские. Хранение в Европе даже в 10 раз больших объемов не является преступлением - вам ничего не будет. А у нас уже люди идут в тюрьму", - сказал он.

По словам Малюськи из-за такой разницы с европейскими нормами в украинских тюрьмах бесполезно содержится около 10 тысяч человек. Он подчеркивает: наркоманов надо лечить, а не "пачками отправлять в тюрьмы", где нет необходимой медицинской инфраструктуры.

  • Напомним, 20 января в Министерстве юстиции рассказали, как хотят изменить судебный процесс в Украине: 1 судья вместо 2-х и 7 присяжных вместо 3-х
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