В Украине слишком маленькие нормы хранения наркотических веществ, - министр малюська
Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в эфире одного из телеканалов, передает издание "Лига.нет".
Министр считает, что увеличение максимально допустимых норм хранения наркотиков могло бы уменьшить количество заключенных в украинских тюрьмах.
"У нас эти нормы в разы, а иногда в десятки раз меньше, чем европейские. Хранение в Европе даже в 10 раз больших объемов не является преступлением - вам ничего не будет. А у нас уже люди идут в тюрьму", - сказал он.
По словам Малюськи из-за такой разницы с европейскими нормами в украинских тюрьмах бесполезно содержится около 10 тысяч человек. Он подчеркивает: наркоманов надо лечить, а не "пачками отправлять в тюрьмы", где нет необходимой медицинской инфраструктуры.
- Напомним, 20 января в Министерстве юстиции рассказали, как хотят изменить судебный процесс в Украине: 1 судья вместо 2-х и 7 присяжных вместо 3-х
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