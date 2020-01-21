В столице запустили службу такси для женщин с детьми
Об этом сообщает издание "Небоскреб".
Как отмечают в издании, водителями в службе Pink Taxi работают только женщины.
Каждый автомобиль имеет специальное детское кресло. Эта услуга стала актуальной после того, как в октябре прошлого года Верховная Рада ввела штрафы за перевозку детей до 12 лет без автокресел. Немало пассажиров начали жаловаться, что существующие службы такси начали отказывать в перевозке детей, поскольку не все машины оборудованы автокреслами.
Служба Pink Taxi предлагает услугу "автоняня" - водительницы, которая обеспечивает сопровождение ребенка в школу, детсад, кружка и тому подобное.
Справка: международная компания Pink Taxi Group Ltd., основанная в Великобритании 2018 года, которая оперирует сервисом такси исключительно для женщин. Сейчас сервисы работают по меньшей мере в 18 странах. Идея предоставлять услуги только женщинам основывается на необходимости гарантировать им безопасные поездки, исключающих риск харассмента.
Международная платформа Pink Taxi базируется на технологии блокчейну и функционирует на собственной криптовалюте, созданной на базе эфиров (Ethereum)
- Напомним, недавно во Франции летающее маршрутное такси совершило свой первый полет
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