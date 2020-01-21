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Espreso.tvОбществоВ столице запустили службу такси для женщин с детьми

В столице запустили службу такси для женщин с детьми


фото: Хмарочос
С начала 2020 года в Киеве заработала служба Pink Taxi для женщин и детей, которая предлагает услуги "автоняни" и имеет детские кресла

Об этом сообщает издание "Небоскреб".

Как отмечают в издании, водителями в службе Pink Taxi работают только женщины.

Каждый автомобиль имеет специальное детское кресло. Эта услуга стала актуальной после того, как в октябре прошлого года Верховная Рада ввела штрафы за перевозку детей до 12 лет без автокресел. Немало пассажиров начали жаловаться, что существующие службы такси начали отказывать в перевозке детей, поскольку не все машины оборудованы автокреслами.

Служба Pink Taxi предлагает услугу "автоняня" - водительницы, которая обеспечивает сопровождение ребенка в школу, детсад, кружка и тому подобное.

Справка: международная компания Pink Taxi Group Ltd., основанная в Великобритании 2018 года, которая оперирует сервисом такси исключительно для женщин. Сейчас сервисы работают по меньшей мере в 18 странах. Идея предоставлять услуги только женщинам основывается на необходимости гарантировать им безопасные поездки, исключающих риск харассмента.

Международная платформа Pink Taxi базируется на технологии блокчейну и функционирует на собственной криптовалюте, созданной на базе эфиров (Ethereum)

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