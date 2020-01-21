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Espreso.tvОбществоВ Станице Луганской на КПВВ умер пожилой мужчина

В Станице Луганской на КПВВ умер пожилой мужчина

На КПВВ "Станица Луганская" утром, 21 января, умер 84-летний мужчина

Об этом сообщает общественная организация "Право на защиту" в Facebook.

"Пенсионеру стало плохо на пути из неподконтрольной правительству Украины территории примерно в 8.00 после того, как он пересек мост", - говорится в сообщении.

До приезда "скорой" помощь ему оказывали представители "Красного Креста".

Спасти мужчину не удалось.

 

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