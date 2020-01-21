В Станице Луганской на КПВВ умер пожилой мужчина
21 января, 2020, 12:41
На КПВВ "Станица Луганская" утром, 21 января, умер 84-летний мужчина
Об этом сообщает общественная организация "Право на защиту" в Facebook.
"Пенсионеру стало плохо на пути из неподконтрольной правительству Украины территории примерно в 8.00 после того, как он пересек мост", - говорится в сообщении.
До приезда "скорой" помощь ему оказывали представители "Красного Креста".
Спасти мужчину не удалось.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-