В Станице Луганской на КПВВ умер пожилой мужчина

21 января, 2020, 12:41

На КПВВ "Станица Луганская" утром, 21 января, умер 84-летний мужчина

Об этом сообщает общественная организация "Право на защиту" в Facebook.

"Пенсионеру стало плохо на пути из неподконтрольной правительству Украины территории примерно в 8.00 после того, как он пересек мост", - говорится в сообщении.

До приезда "скорой" помощь ему оказывали представители "Красного Креста".

Спасти мужчину не удалось.