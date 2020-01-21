В РФ представили новое правительство: Лавров и Шойгу сохранили должности
Об этом сообщают РосСМИ.
"Согласно документу, Антон Силуанов сохранил пост министра финансов, Денис Мантуров остался главой Минпромторга РФ, Сергей Лавров - министром иностранных дел РФ. Евгений Дитрих вновь назначен министром транспорта. Министром энергетики остался Александр Новак, министром природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин. Дмитрий Патрушев продолжит выполнять обязанности министра сельского хозяйства РФ, а Евгений Зиныч - обязанности главы МЧС ", - говорится в сообщении.
Минэкономразвития РФ возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников. Министром труда назначен заместитель министра финансов Антон Котяков. Сергей Шойга остался министром обороны РФ.
На должность министра юстиции РФ указом президента Владимира Путина назначен вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко.
Своих должностей лишились все министры социального блока прошлого правительства. Министром здравоохранения вместо Вероники Скворцовой назначен руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, министром культуры РФ вместо Владимира Мединского стала глава департамента кинематографии Ольга Любимова. Во главе министерства образования стал глава Роспотребнадзора Сергей Кравцов, а министром науки и высшего образования назначен Валерий Фальков.
Главой Минкомсвязи РФ вместо Константина Носкова назначен вице-президент "Ростелекома" по цифровым платформам Максут Шадай.
Министром спорта стал Олег Матыцин. Министром развития Дальнего Востока и Арктики остался Александр Козлов.
- Напомним, 15 января Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, заявив о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию России, которые усиливают роль парламента в формировании правительства.
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