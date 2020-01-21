В РФ представили новое правительство: Лавров и Шойгу сохранили должности

21 января, 2020, 19:52

В Российской Федерации во вторник, 21 января, представили новое правительство

Об этом сообщают РосСМИ.

"Согласно документу, Антон Силуанов сохранил пост министра финансов, Денис Мантуров остался главой Минпромторга РФ, Сергей Лавров - министром иностранных дел РФ. Евгений Дитрих вновь назначен министром транспорта. Министром энергетики остался Александр Новак, министром природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин. Дмитрий Патрушев продолжит выполнять обязанности министра сельского хозяйства РФ, а Евгений Зиныч - обязанности главы МЧС ", - говорится в сообщении.