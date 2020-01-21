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Espreso.tvОбществоВ Раде предлагают ввести "Экономический паспорт украинца"

В Раде предлагают ввести "Экономический паспорт украинца"


фото: newsone
В Верховную Раду подан проект закона "Об экономическом паспорте украинца"

Проект закона 2754 от 16.01.2020 "Об экономическом паспорте украинца" разработан с целью урегулирования на законодательном уровне вопроса повышения экономического уровня жизни граждан Украины для прекращения оттока украинцев за границу путем создания "Фонда будущего", говорится в пояснительной записке.

Цель законопроекта - преодоление негативных тенденций оттока украинцев за границу и формирование целенаправленной государственной политики по повышению жизненного уровня населения и уменьшению масштабов бедности в стране, возникает необходимость в поиске путей повышения уровня жизни населения. Одним из вариантов выхода из такой ситуации являются отчисления на личные счета украинцев 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины.

Согласно документу, экономический паспорт украинца - это личный счет украинца, который будет рожден в Украине после 1 января 2021 г. и который будет проживать на территории Украины 18 лет.

Такая система действует в Объединенных Арабских Эмиратах, где каждый гражданин получает от государства свой процент от продажи нефти.

На счету каждого гражданина будут аккумулироваться средства в размере 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины, будут выплачиваться поровну владельцам счета после достижения ими совершеннолетия.

Также будет создано финансовое учреждение "Фонд будущего", которое будет иметь  следующие функции:

  • накопление и хранение ежегодного отчисления в виде 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины, на личных счетах граждан Украины (рожденных после 1 января 2021 г.) до достижения ими совершеннолетия;

  • равномерное распределение и выплата гражданам Украины, родившимся после 1 января 2021 г., после достижения ими совершеннолетия средств, накопившихся на их личных счетах в Фонде в результате ежегодного отчисления в Фонд 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины;

  • другие финансовые функции, предусмотренные Уставом Фонда.

Конечными бенефициарами финансирования Фонда будут считаться граждане Украины, которые будут рождены в Украине после 1 января 2021 г. и проживут на территории Украины на протяжении 18 лет, выплата средств которым будет осуществляться после достижения ими совершеннолетия.

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