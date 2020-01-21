21 января, 2020, 14:31

Главный тренер "Тоттенхэма" португалец Жозе Моуринью поссорился на тренировке с одним из лидеров лондонского клуба Дэнни Роузом

Об этом сообщает Daily Mail.

Во время одного из последних тренировок "Тоттенхэма" в спор с португальским тренером вступил защитник Дэнни Роуз. 29-летний игрок остался недоволен своим отсутствием в заявке на матч 23-го тура английской премьер-лиги с "Уотфордом" и заявлением Жозе Моуринью, который объяснил отсутствие футболиста травмой спины.

Роуз заверил, что готов принять участие во встрече и выдвинул португальцу претензию. Между защитником и тренером состоялся разговор на повышенных тонах. Отмечается, что некоторые игроки "Тоттенхэма" остались недовольны поведением партнера. В результате Роуз был вынужден заниматься отдельно от команды, поскольку Моуринью посчитал, что он может плохо повлиять на атмосферу во время тренировки.