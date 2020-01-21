У Моуринью вспыхнул конфликт с одним из лидеров "Тоттенхэма"
Об этом сообщает Daily Mail.
Во время одного из последних тренировок "Тоттенхэма" в спор с португальским тренером вступил защитник Дэнни Роуз. 29-летний игрок остался недоволен своим отсутствием в заявке на матч 23-го тура английской премьер-лиги с "Уотфордом" и заявлением Жозе Моуринью, который объяснил отсутствие футболиста травмой спины.
Роуз заверил, что готов принять участие во встрече и выдвинул португальцу претензию. Между защитником и тренером состоялся разговор на повышенных тонах. Отмечается, что некоторые игроки "Тоттенхэма" остались недовольны поведением партнера. В результате Роуз был вынужден заниматься отдельно от команды, поскольку Моуринью посчитал, что он может плохо повлиять на атмосферу во время тренировки.
- Напомним, 20 ноября 2019 Жозе Моуринью стал новым главным тренером лондонского "Тоттенхэма".
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