В Киеве пройдет шествие памяти первых погибших Героев Небесной Сотни
Об этом сообщается в Facebook на странице мероприятия.
Уточняется, что марш в честь Сергея Нигояна, Юрия Вербицкого, Михаила Жизневского, Романа Сеника и Александра Бадеры, погибших от рук милиционеров во время массовых протестов в Киеве 21-22-го января 2014-го года, начнется в 13:00 возле Лядских ворот.
"Шествие памяти будет происходить в шестой раз. Эту акцию начала Третья сотня, к которой принадлежал Сергей Нигоян - первая жертва во время событий Майдана. Блокпост третьей баррикады, на которой дежурил Сергей Нигоян, был размещен именно у Лядских ворот", - говорится в сообщении.
Отмечается, что марш пройдет по маршруту: Лядские ворота - улица Крещатик - Европейская площадь - улица Михаила Грушевского - стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского.
У памятного знака на улице Грушевского состоится панихида по погибшим. После этого участники отправятся в храм архистратига Михаила на аллее Героев Небесной сотни, где пройдет богослужение.
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