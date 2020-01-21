 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ КНР объявили приговор бывшему главе Интерпола

В КНР объявили приговор бывшему главе Интерпола

Бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорен к 13,5 годам тюрьмы

Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, суд также оштрафовал экс-чиновника на два миллиона юаней. Мэн Хунвэй согласился с приговором суда и не собирается подавать апелляцию.

"21 января 2020 г. бывший член партийного комитета министерства общественной безопасности, бывший заместитель министра общественной безопасности был приговорен к 13 годам и шести месяцам тюремного заключения за взяточничество", - говорится в сообщении суда.

В октябре 2018 года стал известно о пропаже главы Интерпола. Мэн Хунвэй неделю не выходил на связь после отъезда в Китай 29 сентября. Позже в Китае сообщили, что он находится под следствием. Его задерживали для допроса. Отметим, в КНР он также занимал должность заместителя министра общественной безопасности.

После этого Хунвэй подал заявление об отставке .

8 октября 2018 г. в Министерстве общественной безопасности Китая сообщили, что Мэн Хунвэй находится под следствием по подозрению во взяточничестве. После этого его жена просила о политическом убежище для себя и своих детей во Франции.

Добавим, Мэн Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 года, срок его полномочий истекал в 2020 году. До избрания в ноябре 2016 г. президентом Интерпола Мэн Хунвэй был заместителем министра общественной безопасности Китая.

Нового главу организации избрали 21 ноября 2018 г. Им стал Ким Чон Ян.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 января, 2020 вторник

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

21 января, 2020 вторник

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать