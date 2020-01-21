В КНР объявили приговор бывшему главе Интерпола
Об этом сообщает Reuters.
Кроме того, суд также оштрафовал экс-чиновника на два миллиона юаней. Мэн Хунвэй согласился с приговором суда и не собирается подавать апелляцию.
"21 января 2020 г. бывший член партийного комитета министерства общественной безопасности, бывший заместитель министра общественной безопасности был приговорен к 13 годам и шести месяцам тюремного заключения за взяточничество", - говорится в сообщении суда.
В октябре 2018 года стал известно о пропаже главы Интерпола. Мэн Хунвэй неделю не выходил на связь после отъезда в Китай 29 сентября. Позже в Китае сообщили, что он находится под следствием. Его задерживали для допроса. Отметим, в КНР он также занимал должность заместителя министра общественной безопасности.
После этого Хунвэй подал заявление об отставке .
8 октября 2018 г. в Министерстве общественной безопасности Китая сообщили, что Мэн Хунвэй находится под следствием по подозрению во взяточничестве. После этого его жена просила о политическом убежище для себя и своих детей во Франции.
Добавим, Мэн Хунвэй был избран президентом Интерпола в ноябре 2016 года, срок его полномочий истекал в 2020 году. До избрания в ноябре 2016 г. президентом Интерпола Мэн Хунвэй был заместителем министра общественной безопасности Китая.
Нового главу организации избрали 21 ноября 2018 г. Им стал Ким Чон Ян.
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