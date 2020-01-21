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Espreso.tvОбществоВ Донецке расстреляли в собственном доме одного из топ-террористов "ДНР", - Бутусов

В Донецке расстреляли в собственном доме одного из топ-террористов "ДНР", - Бутусов


фото: Олексій Кривуля
20 января в Донецке в своем доме был расстрелян заместитель командира спецназа ВВ "ДНР" Алексей Кривуля, с позывным "Грин"

Об этом сообщает журналист и блогер Юрий Бутусов.

"Это известный главарь боевиков, который стал предателем и воевал против Украины с первых дней войны еще под Славянском", - рассказал Бутусов.

Кривуля был заместителем командира полка спецназначения МВД так называемого "ДНР", а до этого назначения долгое время был заместителем командира батальона боевиков "Пятнашка".

Смерть боевика подтвердил представитель самопровозглашенной "ДНР" Даниил Бессонов в Twitter.

Кривуля был уроженцем города Николаевка Донецкой области. Весной 2014 г. он вступил в ряды боевиков и начал воевать против украинских военных.

  • Напомним, 16 сентября 2019 г. стало известно, что в Мариуполе в квартире многоэтажного дома на ул. Воинов-освободителей был убит Роман Джумаев , бывший боевик из группировки "Пятнашка".
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