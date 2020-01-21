В Донецке расстреляли в собственном доме одного из топ-террористов "ДНР", - Бутусов
Об этом сообщает журналист и блогер Юрий Бутусов.
"Это известный главарь боевиков, который стал предателем и воевал против Украины с первых дней войны еще под Славянском", - рассказал Бутусов.
Кривуля был заместителем командира полка спецназначения МВД так называемого "ДНР", а до этого назначения долгое время был заместителем командира батальона боевиков "Пятнашка".
Смерть боевика подтвердил представитель самопровозглашенной "ДНР" Даниил Бессонов в Twitter.
Кривуля был уроженцем города Николаевка Донецкой области. Весной 2014 г. он вступил в ряды боевиков и начал воевать против украинских военных.
"Грин" ты был лучшим из нас. Своим примером и личным участием в боевых операциях, ты сохранил не одну сотню бойцов.- DaniilBezsonov (@ Goodwin87957367) January 20, 2020
Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем !!!! https://t.co/m0oof3TDFh pic.twitter.com/nDatLWxXJr
- Напомним, 16 сентября 2019 г. стало известно, что в Мариуполе в квартире многоэтажного дома на ул. Воинов-освободителей был убит Роман Джумаев , бывший боевик из группировки "Пятнашка".
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