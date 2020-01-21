В Донецке расстреляли в собственном доме одного из топ-террористов "ДНР", - Бутусов

21 января, 2020, 12:07

20 января в Донецке в своем доме был расстрелян заместитель командира спецназа ВВ "ДНР" Алексей Кривуля, с позывным "Грин"

Об этом сообщает журналист и блогер Юрий Бутусов.

"Это известный главарь боевиков, который стал предателем и воевал против Украины с первых дней войны еще под Славянском", - рассказал Бутусов.

Кривуля был заместителем командира полка спецназначения МВД так называемого "ДНР", а до этого назначения долгое время был заместителем командира батальона боевиков "Пятнашка".

Смерть боевика подтвердил представитель самопровозглашенной "ДНР" Даниил Бессонов в Twitter.

Кривуля был уроженцем города Николаевка Донецкой области. Весной 2014 г. он вступил в ряды боевиков и начал воевать против украинских военных.

"Грин" ты был лучшим из нас. Своим примером и личным участием в боевых операциях, ты сохранил не одну сотню бойцов.

Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем !!!! https://t.co/m0oof3TDFh pic.twitter.com/nDatLWxXJr - DaniilBezsonov (@ Goodwin87957367) January 20, 2020