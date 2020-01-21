Украинский политзаключенный Кремля может потерять слух и получить заражение крови из-за отсутствия медицинской помощи, - адвокат

21 января, 2020, 09:41

20 января адвокат Айдер Азаматов прислал ряд жалоб в Генеральную прокуратуру России, прокуратуру Ростовской области и в Главное управление ФСИН России в Ростовской области из-за отсутствия медицинской помощи для политзаключенного Джаппарова

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

20 января адвокат политзаключенного Айдера Джаппарова прислал ряд жалоб в учреждения страны-оккупанта из-за отсутствия медицинской помощи его подзащитному в СИЗО города Шахты Ростовской области.

"Вместе с тем я направил обращение в адрес уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, главы ОНК в Ростовской области Игорю Омельченко для реагирования на такие нарушения и заявление непосредственно начальнику ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России в Ростовской области (г. Шахты) Есауленко Александру Александровичу о немедленном направлении Арсена Джеппарова на медицинское освидетельствование в медицинскую организацию государственной или иной системы здравоохранения", - рассказал адвокат Азаматов.

Он отметил, что предоставить необходимую и надлежащую медицинскую помощь Джеппарова санитарная часть СИЗО не в состоянии.

"Из-за халатного отношения СИЗО-4 в этой ситуации, Арсен может потерять слух и существует вероятность заражения крови. Как я писал ранее, все это последствия фурункула, появившегося за правым ухом Арсена, фурункул уже начал гноиться, что вызвало сильные головные боли, появились боли в области сердца, которые также сказываются на его левой руке", - добавил Азаматов.