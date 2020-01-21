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Espreso.tvСпортУкраинский футболист попал в сборную тура в Испании

Украинский футболист попал в сборную тура в Испании


фото: marca
Украинский защитник "Луго" Василий Кравец попал в символическую сборную 24-го тура второго дивизиона чемпионата Испании

Об этом сообщает Marca.

Кавец в 24-м туре чемпионата Испании во втором дивизионе помог "Луго" победить "Альбасете", за который выступает другой украинец - Роман Зозуля - 1: 0.

Для 22-летнего защитника это был первый матч за "Луго" после возвращения из "Леганеса".

"Кравец устроил замечательный спектакль, вместе с автором гола Кристианом Эррерой они "убили" "Альбасете", - написало издание.

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