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Espreso.tvСпортУкраинский футбольный чемпионат признали сильнее российского

Украинский футбольный чемпионат признали сильнее российского


фото: glavcom.ua
Чемпионат Украины опередил российское первенство в рейтинге сильнейших футбольных лиг мира

Об этом сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики .

Украинская премьер-лига набрала в рейтинге 542 балла и расположилась на 25-й позиции. Чемпионат России - 26-й с 538,5 пункта.

Впервые с 2009 года лучшей лигой признан чемпионат Англии. До этого 10 лет сильнейшей лигой мира становилась Испанская Примера, на этот раз скатилась на третью позицию. На втором месте находится бразильская серия A. В топ-5 попали чемпионаты Италии и Колумбии.

Сильнейшие лиги мира по версии IFFHS

1. Англия - 1287 очков

2. Бразилия - 1165

3. Испания - 1141

4. Италия - 939

5. Колумбия - 849

6. Португалия - 834

7. Франция - 818

8. Нидерланды - 790,5

9. Аргентина - 776

10. Германия - 765,5

25. Украина - 542

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