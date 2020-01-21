Украинский бойца, погибшего в зоне ООС, похоронят в Белой Церкви

21 января, 2020, 22:30

22 января, в городе Белая Церковь Киевской области, в 13.00 состоится церемония прощания с погибшим украинским воином Валерием Закусило (позывной Морячок)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Валерий Закусило (позывной Морячок), 1987 года рождения, уроженец Прибалтики, старший солдат, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады, погиб 18 января в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

Валерий Закусило родился 27 октября 1987 года. После развода родителей вместе с отцом вернулся на его родину, в село Гуничи Овручского района Житомирской области. Окончил автодорожный техникум. Проходил службу в тридцать шестой отдельной бригаде морской пехоты. Впоследствии переехал в город Белая Церковь, где и подписал контракт на военную службу в семьдесят второй бригаде.

У него остались отец, мать, жена и две дочери. Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171121