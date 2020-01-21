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Espreso.tvОбществоУкраинские телеканалы впервые поймали "пирата": ему грозит до 6 лет тюрьмы

Украинские телеканалы впервые поймали "пирата": ему грозит до 6 лет тюрьмы

Медиагруппы 1 + 1 media и StarLightMedia впервые привлекли к уголовной ответственности компанию, которая воровала контент их телеканалов

Об этом говорится сообщается в пресс-релизе компаний.

Так, 16 января суд в Одесской области вынес приговор одному из интернет-провайдеров в деле о нелегальном предоставлении абонентам интернет-провайдера услуги IPTV-телевидения без заключения лицензионных договоров с правообладателями.

В ходе досудебного расследования преступления было проведено два обыска, изъято оборудование провайдера. Ряд судебных экспертиз доказала факт совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторского права и смежных прав).

Было установлено, что в период за 2018-2019 годы c целью получения незаконного дохода провайдер ретранслировал телеканалы 1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, Бигуди, УНИАН, Плюсплюс, СТБ, Новый канал, ICTV, это, М1 и М2. При этом он не платил роялти владельцам каналов и "наживался на абонентах".

Организатору, согласно законодательству, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Но он пошел на мировое соглашение. Злоумышленник компенсирует причиненный телегруппе материальный ущерб.

 

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