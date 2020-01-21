 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка Козлова покинула Australian Open

Украинская теннисистка Козлова покинула Australian Open


фото: j48tennis.net
Украинская теннисистка Екатерина Козлова уступила в поединке против австралийки Присциллы Хон в двух сетах и покинула турнир

Об этом сообщает Еспресо.TV.

83-я ракетка мира Козлова уступила сопернице, как в первом, так и во втором сете, Хон занимает сто тридцать девятое место в рейтинге WTA.

В следующем раунде австралийка встретится с 17-й ракеткой мира, немкой Анджелик Кербер.

Australian Open

Женщины. первый круг

21 января

Екатерина Козлова (Украина) - Присцилла Хон (Австралия) 3: 6, 4: 6

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 января, 2020 вторник

больше новостей

21 января, 2020 вторник

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать