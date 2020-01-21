Украинская теннисистка Козлова покинула Australian Open
21 января, 2020, 14:47
Украинская теннисистка Екатерина Козлова уступила в поединке против австралийки Присциллы Хон в двух сетах и покинула турнир
Об этом сообщает Еспресо.TV.
83-я ракетка мира Козлова уступила сопернице, как в первом, так и во втором сете, Хон занимает сто тридцать девятое место в рейтинге WTA.
В следующем раунде австралийка встретится с 17-й ракеткой мира, немкой Анджелик Кербер.
Australian Open
Женщины. первый круг
21 января
Екатерина Козлова (Украина) - Присцилла Хон (Австралия) 3: 6, 4: 6
- Напомним, 21 января другая украинская теннисистка Даяна Ястремская победила словенку Кайе Юван на старте Открытого чемпионата Австралии и встретится с бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании.
- Также 21 января Элина Свитолина победила британку Кэти Балтер и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-