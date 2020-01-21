Украинская теннисистка Козлова покинула Australian Open

21 января, 2020, 14:47

Украинская теннисистка Екатерина Козлова уступила в поединке против австралийки Присциллы Хон в двух сетах и покинула турнир

Об этом сообщает Еспресо.TV.

83-я ракетка мира Козлова уступила сопернице, как в первом, так и во втором сете, Хон занимает сто тридцать девятое место в рейтинге WTA.

В следующем раунде австралийка встретится с 17-й ракеткой мира, немкой Анджелик Кербер.

Australian Open

Женщины. первый круг

21 января

Екатерина Козлова (Украина) - Присцилла Хон (Австралия) 3: 6, 4: 6