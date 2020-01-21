Украинка Ястремская мощно стартовала на Australian Open и вышла на экс-первую ракетку мира
21 января, 2020, 10:16
Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила словенку Кайе Юван на старте Открытого чемпионата Австралии и встретится с бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании
Об этом сообщает tennisua.org.
В стартовом поединке Ястремская, посеянная в Мельбурне под 23-м номером, отдала сопернице лишь два гейма - 6:1, 6: 1
Словенка не смогла заработать на подаче украинки ни одного брейкпойнта.
Следующей соперницей Дайаны Ястремской станет экс-первая ракетка мира, победительница Australian Open-2018 Каролин Возняцки, для которой это последний турнир в карьере. Ранее теннисистки провели один матч, который закончился победой украинки.
Australian Open
Женщины. первый круг
21 января
Даяна Ястремская (Украина, 23) - Кайе Юван (Словения) 6: 1, 6: 1
- Напомним, 18 января Даяна Ястремская уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти в финале турнира Женской теннисной ассоциации в Аделаиде.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-