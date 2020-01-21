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Espreso.tvСпортУкраинка Ястремская мощно стартовала на Australian Open и вышла на экс-первую ракетку мира

Украинка Ястремская мощно стартовала на Australian Open и вышла на экс-первую ракетку мира


фото: twitter
Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила словенку Кайе Юван на старте Открытого чемпионата Австралии и встретится с бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании

Об этом сообщает tennisua.org.

В стартовом поединке Ястремская, посеянная в Мельбурне под 23-м номером, отдала сопернице лишь два гейма - 6:1, 6: 1

Словенка не смогла заработать на подаче украинки ни одного брейкпойнта.

Следующей соперницей Дайаны Ястремской станет экс-первая ракетка мира, победительница Australian Open-2018 Каролин Возняцки, для которой это последний турнир в карьере. Ранее теннисистки провели один матч, который закончился победой украинки.

Australian Open

Женщины. первый круг

21 января

Даяна Ястремская (Украина, 23) - Кайе Юван (Словения) 6: 1, 6: 1

 

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