Украинка Ястремская мощно стартовала на Australian Open и вышла на экс-первую ракетку мира

21 января, 2020, 10:16

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила словенку Кайе Юван на старте Открытого чемпионата Австралии и встретится с бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании

Об этом сообщает tennisua.org.

В стартовом поединке Ястремская, посеянная в Мельбурне под 23-м номером, отдала сопернице лишь два гейма - 6:1, 6: 1

Словенка не смогла заработать на подаче украинки ни одного брейкпойнта.

Следующей соперницей Дайаны Ястремской станет экс-первая ракетка мира, победительница Australian Open-2018 Каролин Возняцки, для которой это последний турнир в карьере. Ранее теннисистки провели один матч, который закончился победой украинки.

Australian Open

Женщины. первый круг

21 января

Даяна Ястремская (Украина, 23) - Кайе Юван (Словения) 6: 1, 6: 1