Украинка Бондаренко драматично выбыла из Australian Open
21 января, 2020, 12:26
Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко не реализовала матч-бол и уступила в первом раунде Открытого чемпионата Австралии австралийке Арине Родионовой
Об этом сообщает tennisua.org.
Бондаренко вела по ходу встречи 6:3, 5:3, однако не смогла подать на матч при счете 5:4 во второй партии. Затем украинка лидировала на тайбрейке 4: 1 и 5: 4, но отдала сопернице второй сет и не смогла больше выиграть ни одного гейма.
Для Бондаренко это первый турнир "Большого шлема" после возвращения на корт после рождения в марте 2019 г. дочки.
Екатерина Бондаренко также сыграет на Australian Open в парном разряде вместе с сербкой Аленксандрою Крунич.
Australian Open
Женщины. первый круг
21 января
Екатерина Бондаренко (Украина) - Арина Родионова (Австралия) 6: 3, 6: 7 (5: 7), 0: 6
- Напомним, 21 января другая украинская теннисистка Даяна Ястремская победила словенку Кайе Юван на старте Открытого чемпионата Австралии и встретится с бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании.
- Также 21 января Элина Свитолина победила британку Кэти Балтер и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
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