Украинка Бондаренко драматично выбыла из Australian Open

21 января, 2020, 12:26

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко не реализовала матч-бол и уступила в первом раунде Открытого чемпионата Австралии австралийке Арине Родионовой

Об этом сообщает tennisua.org.

Бондаренко вела по ходу встречи 6:3, 5:3, однако не смогла подать на матч при счете 5:4 во второй партии. Затем украинка лидировала на тайбрейке 4: 1 и 5: 4, но отдала сопернице второй сет и не смогла больше выиграть ни одного гейма.

Для Бондаренко это первый турнир "Большого шлема" после возвращения на корт после рождения в марте 2019 г. дочки.

Екатерина Бондаренко также сыграет на Australian Open в парном разряде вместе с сербкой Аленксандрою Крунич.

Australian Open

Женщины. первый круг

21 января

Екатерина Бондаренко (Украина) - Арина Родионова (Австралия) 6: 3, 6: 7 (5: 7), 0: 6