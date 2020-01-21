Украинцы ежедневно в 2019 году переводили через банки по 130 млрд грн

21 января, 2020, 14:38

В Национальном банке Украины заключили данные по электронным платежам между клиентами разных банков - за год ежедневно через систему НБУ проходило переводов на 130 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Общее количество операций, которые осуществляли через систему электронных платежей (СЭП) Нацбанка в 2019 году составило 384 млн, а общая сумма перечисленных средств составила 32 трлн грн.

За 2019 год количество платежей выросло на 7,5%, а общая сумма перечисленных средств - на 28%.

"В течение прошлого года в СЭП в среднем за день обрабатывалось около 1,5 млн начальных платежей на сумму 130 млрд грн. В то же время потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня около 10 млн платежей ", - сообщили в Нацбанке.

Большинство платежей, проходивших через СЭП, были на сумму до 1 тыс. грн (таких в 2019 году было 51% от всех платежей). 45% платежей были на сумму 1-100 тыс. грн. Большие платежи на сумму свыше 100 тыс. грн составляли 4%.