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Espreso.tvОбществоУченые заявили о возможном универсальном методе борьбы с различными видами рака

Ученые заявили о возможном универсальном методе борьбы с различными видами рака

Команда Университета Кардиффа (Великобритания) лабораторно обнаружила метод преодоления рака простаты, молочной железы, легких и других видов рака

Об этом сообщает ВВС.

"Есть шанс, что это может вылечить всех пациентов. Раньше никто не думал, что это возможно", - сказал в беседе с BBC исследователь Генри Сивелл.

Ученым удалось обнаружить особый вид Т-лимфоцита - клетки, которая в организме человека отвечает за иммунную реакцию.

Выявленная исследователями клетка, в отличие от других, способна противодействовать различным видам угроз.

Исследователи говорят, что потенциально это может открыть путь к созданию универсального лекарства против рака.

"На поверхности Т-лимфоцитов (или Т-клеток) есть химические рецепторы, с помощью которых они проявляют антигены, опасные для организма. Команде ученых удалось найти способ заставить обнаруженные ими Т-лимфоциты атаковать широкий спектр раковых клеток. Метод испытали на клетках рака легких, крови, кишечника, молочной железы, простаты, яичников и шейки матки. Лимфоцит уничтожал раковые клетки и не трогал здоровые", - говорится в сообщении.

Как Т-клетка отличает раковые клетки от здоровых, пока непонятно. Ее рецептор взаимодействует с молекулой под названием MR1, которая есть на поверхности каждой клетки человеческого организма.

Считается, что раковые клетки "используют" MR1 для маскировки от иммунной системы. Однако обнаружен в Кардиффе Т-лимфоцит, считают исследователи, может получать от MR1 сигнал о том, что метаболизм клетки нарушен, и это клетка опухоли.

Это не первое исследование по настройке иммунной системы против рака. Самое известное из тех, что уже проводятся - CAR-T - живой препарат, изготовленный путем генной инженерии Т-клеток пациента для поиска и уничтожения рака. Однако этот вид терапии действует только на ограниченное количество онкологических заболеваний.

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