У Путина отреагировали на идею внести в конституцию право на оккупацию Украины

21 января, 2020, 16:24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея закрепить в конституции РФ так называемое право регионов Украины и Беларуси присоединиться к России не обсуждается

Об этом он сказал в комментарии российским СМИ.

Он заявляет, что в администрации президента РФ Владимира Путина "не слышали об этих предложениях".

"Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось еще. Я в первый раз слышу это", - сказал Песков.

Отметим, ранее в ряде СМИ появилась информация, что один из участников рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ предложил предусмотреть такое право.