У Путина отреагировали на идею внести в конституцию право на оккупацию Украины
21 января, 2020, 16:24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея закрепить в конституции РФ так называемое право регионов Украины и Беларуси присоединиться к России не обсуждается
Об этом он сказал в комментарии российским СМИ.
Он заявляет, что в администрации президента РФ Владимира Путина "не слышали об этих предложениях".
"Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось еще. Я в первый раз слышу это", - сказал Песков.
Отметим, ранее в ряде СМИ появилась информация, что один из участников рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ предложил предусмотреть такое право.
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