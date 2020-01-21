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Espreso.tvОбществоУ Путина отреагировали на идею внести в конституцию право на оккупацию Украины

У Путина отреагировали на идею внести в конституцию право на оккупацию Украины


фото: kremlin
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея закрепить в конституции РФ так называемое право регионов Украины и Беларуси присоединиться к России не обсуждается

Об этом он сказал в комментарии российским СМИ.

Он заявляет, что в администрации президента РФ Владимира Путина "не слышали об этих предложениях".

"Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось еще. Я в первый раз слышу это", - сказал Песков.

Отметим, ранее в ряде СМИ появилась информация, что один из участников рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ предложил предусмотреть такое право.

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