Титановые пластины и винты: избитая российским боксером Ковалевым американка перенесла 4 операции

21 января, 2020, 12:53

Американская модель Джейми Фронтц заявила, что после избиения российским боксером Сергеем Ковалевым, она перенесла четыре операции

Об этом сообщает TMZ .

Ковалева в июне 2018 г. был арестован в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке. Позже россиянина выпустили под залог.

Фронтц заявила, что Ковалев нанес ей удар кулаком по лицу. Женщина утверждает, что перенесла четыре операции, в ходе которых ей были установлены титановые пластина и винты. В результате нападения у нее был сломан нос, появилась открытая рана на голове и травма позвоночника.

"Когда он ударил меня, мой нос буквально взорвался. Кровь была повсюду: на стенах, на ковре", - рассказала Фронтц, которая требует от боксера компенсации нанесенного ущерба в размере $8 млн.

Судебное разбирательство по делу Ковалева продолжается, предварительное заседание назначено на 8 апреля. Если вина Ковалева будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы.