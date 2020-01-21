Титановые пластины и винты: избитая российским боксером Ковалевым американка перенесла 4 операции
Об этом сообщает TMZ .
Ковалева в июне 2018 г. был арестован в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке. Позже россиянина выпустили под залог.
Фронтц заявила, что Ковалев нанес ей удар кулаком по лицу. Женщина утверждает, что перенесла четыре операции, в ходе которых ей были установлены титановые пластина и винты. В результате нападения у нее был сломан нос, появилась открытая рана на голове и травма позвоночника.
"Когда он ударил меня, мой нос буквально взорвался. Кровь была повсюду: на стенах, на ковре", - рассказала Фронтц, которая требует от боксера компенсации нанесенного ущерба в размере $8 млн.
Судебное разбирательство по делу Ковалева продолжается, предварительное заседание назначено на 8 апреля. Если вина Ковалева будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы.
- Напомним, 18 января 2019 г. Ковалева обвинили в избиении женщины.
- В июле 2019 г. Сергея Ковалева сняли с авиарейса в Лос-Анджелесе за домогательства к другой женщине .
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