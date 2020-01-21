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Espreso.tvСпортТитановые пластины и винты: избитая российским боксером Ковалевым американка перенесла 4 операции

Титановые пластины и винты: избитая российским боксером Ковалевым американка перенесла 4 операции


фото: TMZ
Американская модель Джейми Фронтц заявила, что после избиения российским боксером Сергеем Ковалевым, она перенесла четыре операции

Об этом сообщает TMZ .

Ковалева в июне 2018 г. был арестован в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке. Позже россиянина выпустили под залог.

Фронтц заявила, что Ковалев нанес ей удар кулаком по лицу. Женщина утверждает, что перенесла четыре операции, в ходе которых ей были установлены титановые пластина и винты. В результате нападения у нее был сломан нос, появилась открытая рана на голове и травма позвоночника.

"Когда он ударил меня, мой нос буквально взорвался. Кровь была повсюду: на стенах, на ковре", - рассказала Фронтц, которая требует от боксера компенсации нанесенного ущерба в размере $8 млн.

Судебное разбирательство по делу Ковалева продолжается, предварительное заседание назначено на 8 апреля. Если вина Ковалева будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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