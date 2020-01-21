Трамп призвал Европу покупать газ в США, а не у "недружественных" поставщиков

21 января, 2020, 15:27

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе призвал страны Европейского союза использовать американский газ для обеспечения энергетической безопасности

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Трампа, европейским союзникам не нужно больше прибегать к помощи недружественных поставщиков энергии.

"Мы призываем наших друзей в Европе пользоваться американскими поставками энергосырья и достичь настоящей энергетической безопасности. Многие европейские страны сталкиваются с ползучим ростом цен на энергоносители, американская энергетическая революция позволяет семьям экономить 2,5 тыс. долларов в год. Мы так успешны, что нам не надо импортировать энергию из враждебных стран, у нас такие запасы газа, что наши европейские союзники не должны быть уязвимы из-за недружественных поставщиков энергии", - заявил Трамп.

При этом президент США не уточнил, какие страны он считает недружественными поставщиками энергии.