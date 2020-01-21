Трамп призвал Европу покупать газ в США, а не у "недружественных" поставщиков
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам Трампа, европейским союзникам не нужно больше прибегать к помощи недружественных поставщиков энергии.
"Мы призываем наших друзей в Европе пользоваться американскими поставками энергосырья и достичь настоящей энергетической безопасности. Многие европейские страны сталкиваются с ползучим ростом цен на энергоносители, американская энергетическая революция позволяет семьям экономить 2,5 тыс. долларов в год. Мы так успешны, что нам не надо импортировать энергию из враждебных стран, у нас такие запасы газа, что наши европейские союзники не должны быть уязвимы из-за недружественных поставщиков энергии", - заявил Трамп.
При этом президент США не уточнил, какие страны он считает недружественными поставщиками энергии.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-