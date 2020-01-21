Свитолина вышла во второй круг Australian Open
Об этом сообщает tennisua.org.
В первом раунде Свитолина, посеянная на турнире под пятым номером, переиграла Балтер со счетом 6: 4, 7: 5.
В первом сете был зафиксирован лишь один брейк - в 10-м гейме Свитолина взяла подачу соперницы под ноль.
Во второй партии сначала повела Балтер 2: 0, но затем пять геймов подряд выиграла украинка. Она не сумела подать на матч, но с другого матчбола на подаче соперницы в 12-м гейме таки оформила выход во второй раунд.
Следующей соперницей Элины Свитолиной станет американка Лорен Дэвис. Ранее теннисистки встречались четыре раза, все матчи выиграла украинка.
Australian Open
Женщины. первый круг
21 января
Элина Свитолина (Украина) - Кэти Балтер (Великобритания) 6: 4, 7: 5
Pumped @ElinaSvitolina is into the second round getting by Boulter in a tight 6-4 7-5 contest. She faces Lauren Davis next. # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/jRLKmEAhA9- #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2020
- Напомним, 21 января другая украинская теннисистка Даяна Ястремская победила словенку Кайе Юван на старте Открытого чемпионата Австралии и встретится с бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании.
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