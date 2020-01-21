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Espreso.tvСпортСвитолина вышла во второй круг Australian Open

Свитолина вышла во второй круг Australian Open


фото: REUTERS
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила британку Кэти Балтер и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Об этом сообщает tennisua.org.

В первом раунде Свитолина, посеянная на турнире под пятым номером, переиграла Балтер со счетом 6: 4, 7: 5.

В первом сете был зафиксирован лишь один брейк - в 10-м гейме Свитолина взяла подачу соперницы под ноль.

Во второй партии сначала повела Балтер 2: 0, но затем пять геймов подряд выиграла украинка. Она не сумела подать на матч, но с другого матчбола на подаче соперницы в 12-м гейме таки оформила выход во второй раунд.

Следующей соперницей Элины Свитолиной станет американка Лорен Дэвис. Ранее теннисистки встречались четыре раза, все матчи выиграла украинка.

Australian Open

Женщины. первый круг

21 января

Элина Свитолина (Украина) - Кэти Балтер (Великобритания) 6: 4, 7: 5

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