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Espreso.tvСпортСвитолина на корте сделала селфи с фанаткой и украинским флагом

Свитолина на корте сделала селфи с фанаткой и украинским флагом


фото: instagram
Украинская теннисистка Элина Свитолина, после победного поединка на Australian Open, сделала селфи с болельщицей с украинским флагом

Видео со спортсменкой опубликовал официальный twitter турнира.

В первом раунде Aurtralion Open Элина Свитолина, посеянная на турнире под пятым номером, переиграла британку Кэти Балтер со счетом 6:4, 7:5.

После поединка у украинки были положительные эмоции, и когда она увидела фанатку с украинским флагом, то не смогла пройти мимо, и сделала селфи с болельщицей.

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