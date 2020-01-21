Свитолина на корте сделала селфи с фанаткой и украинским флагом

21 января, 2020, 18:55

Украинская теннисистка Элина Свитолина, после победного поединка на Australian Open, сделала селфи с болельщицей с украинским флагом

Видео со спортсменкой опубликовал официальный twitter турнира.

В первом раунде Aurtralion Open Элина Свитолина, посеянная на турнире под пятым номером, переиграла британку Кэти Балтер со счетом 6:4, 7:5.

После поединка у украинки были положительные эмоции, и когда она увидела фанатку с украинским флагом, то не смогла пройти мимо, и сделала селфи с болельщицей.