Свитолина на корте сделала селфи с фанаткой и украинским флагом
21 января, 2020, 18:55
Украинская теннисистка Элина Свитолина, после победного поединка на Australian Open, сделала селфи с болельщицей с украинским флагом
Видео со спортсменкой опубликовал официальный twitter турнира.
В первом раунде Aurtralion Open Элина Свитолина, посеянная на турнире под пятым номером, переиграла британку Кэти Балтер со счетом 6:4, 7:5.
После поединка у украинки были положительные эмоции, и когда она увидела фанатку с украинским флагом, то не смогла пройти мимо, и сделала селфи с болельщицей.
Svitolina Selfie Skills # AO2020 | #AusOpen | @ElinaSvitolina pic.twitter.com/QaemTQCvI6- #AusOpen (@AustralianOpen) 21 января 2020 г.
- Напомним, 21 января другая украинская теннисистка Даяна Ястремская победила словенку Кайе Юван на старте Открытого чемпионата Австралии и встретится с бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании.
- Также 21 января Элина Свитолина победила британку Кэти Балтер и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
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