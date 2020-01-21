Судью Вовка снова избрали председателем Окружного административного суда Киева

21 января, 2020, 12:41

21 января на собрании судей Окружного административного суда города Киева путем тайного голосования 39 из 42 присутствующих выбрали Вовка на должность председателя

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"21 января 2020 г. состоялось собрание судей Окружного административного суда города Киева, на повестку дня которых был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Путем тайного голосования собранием судей был избран председатель суда. 39 из 42 присутствующих судей отдали свой голос за Павла Вовка", - говорится в сообщении.

Напомним, Павел Вовк был главой ОАСК до 20 августа 2019 года, когда на заседании Высшего совета правосудия, где рассматривалось ходатайство ГПУ об отстранении его от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности, заявил, что сложил полномочия главы Окружного административного суда Киева по собственному желанию.

26 июля детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Суворовского райсуда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.

2 августа судьи Окружного админсуда Киева Евгений Аблов, Игорь Погрибниченко и его глава Павел Вовк, а также судья Суворовского райсуда Одессы Иван Шепитко пришли на допрос в первый следственный отдел Управления спецрасследований Генпрокуратуры, где им вручили уведомление о подозрении.

Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали принятие заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе ВККСУ во избежание обязательного квалификационного оценивания.

14 августа 2019 г. в ВРП сообщили, что к ним поступили ходатайства заместителя генпрокурора о временном отстранении от правосудия судей ОАСК Павла Вовка, Игоря Погрибниченка и судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана ШЕПИТКО.

20 августа 2019 г. ВРП отказала в удовлетворении указанных ходатайств.