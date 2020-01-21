 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСудью Вовка оправдали

Судью Вовка оправдали


фото: 24tv
Судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка признали невиновным в вынесении заведомо неправосудного решения

Об этом говорится в тексте приговора от 15 января в Едином реестре судебных решений.

Решение вынес судья Алексей Рудюк.

Он признал своего коллегу Вовка невиновным в вынесении заведомо незаконного решения в июне 2014 года. Вовка обвиняли в том, что он незаконно в заочном режиме лишил жительницу Киева права собственности на квартиру и автомобиль.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая показала, что она является собственником квартиры, которую приобрела в 2011 году за собственные средства и в ней проживает с 2011 года и зарегистрирована по указанному адресу с октября 2011 года.

В октябре 2014 года ей на мобильный телефон пришло сообщение от знакомой, что владельцем указанной квартиры и автомобиля "Порше Кайен Турбо" стал другой гражданин на основании решения Печерского районного суда Киева. После этого она обратилась к юристам для подготовки заявления об отмене такого решения Печерского районного суда Киева, аргументируя это тем, что никакие повестки и сообщения ей не приходили.

В апелляционной инстанции человек, который оформил на себя квартиру и авто, от иска отказался и производство по делу было закрыто.

Предметом вышеуказанного производства в отношении Вовка было именно его решение от 2014 года.

Отмечается, что вышеуказанный оправдательный приговор Вовку может быть обжалован в течение 30 суток с момента его вынесения.

В прокуратуре Киева "Украинской правде" подтвердили, что готовят апелляцию на это решение.

  • Напомним, что судью Вовка снова избрали председателем Окружного административного суда Киева.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 января, 2020 вторник

больше новостей

21 января, 2020 вторник

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать