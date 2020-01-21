Судью Вовка оправдали

Об этом говорится в тексте приговора от 15 января в Едином реестре судебных решений.

Он признал своего коллегу Вовка невиновным в вынесении заведомо незаконного решения в июне 2014 года. Вовка обвиняли в том, что он незаконно в заочном режиме лишил жительницу Киева права собственности на квартиру и автомобиль.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая показала, что она является собственником квартиры, которую приобрела в 2011 году за собственные средства и в ней проживает с 2011 года и зарегистрирована по указанному адресу с октября 2011 года.

В октябре 2014 года ей на мобильный телефон пришло сообщение от знакомой, что владельцем указанной квартиры и автомобиля "Порше Кайен Турбо" стал другой гражданин на основании решения Печерского районного суда Киева. После этого она обратилась к юристам для подготовки заявления об отмене такого решения Печерского районного суда Киева, аргументируя это тем, что никакие повестки и сообщения ей не приходили.

В апелляционной инстанции человек, который оформил на себя квартиру и авто, от иска отказался и производство по делу было закрыто.

Предметом вышеуказанного производства в отношении Вовка было именно его решение от 2014 года.

Отмечается, что вышеуказанный оправдательный приговор Вовку может быть обжалован в течение 30 суток с момента его вынесения.

В прокуратуре Киева "Украинской правде" подтвердили, что готовят апелляцию на это решение.