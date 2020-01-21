США работают над сменой власти в Венесуэле, - Помпео
В эфире телеканала Caracol TV Помпео рассказал, что разработанная для смены венесуэльского режима стратегия "работает фундаментально", и США намерены продолжать действовать в том же направлении.
"Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что (Николас) Мадуро уйдет, а венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы. Мы разговариваем с представителями Южной Америки, Центральной Америки, Европы - странами всего мира, чтобы достичь этого результата", - отметил госсекретарь.
По его словам, "впереди еще много работы", но США "продолжают работать над проектом".
"В конечном итоге мы добьемся свободных и справедливых выборов нового президента, и тогда венесуэльский народ сможет получить более светлое, лучшее и процветающее будущее", - добавил Помпео.
На вопрос о том, готовы ли США откликнуться на призыв Николаса Мадуро о прямых переговорах, Помпео посоветовал ему "просто вести переговоры с собственным народом, который он погубил".
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