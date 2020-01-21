 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРябошапка обратился к Гончаруку по вопросу принудительного кормления заключенных

Рябошапка обратился к Гончаруку по вопросу принудительного кормления заключенных

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос оказания медицинской помощи лицам, которые отказываются от еды во время пребывания в местах лишения свободы

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Действующим законодательством предусмотрено, что принудительное кормление осужденного, заявившего о голодовке, может быть применено только на основании решения суда, принятого по заключению врача.

Однако эта норма фактически не может быть реализована из-за отсутствия порядка кормления заключенных, их содержания, норм продуктов питания. Кроме того, этот вопрос не урегулирован и с заключенными, которые находятся в специальных учреждениях Национальной полиции, Государственной пограничной и миграционной служб Украины.

Только в следственных изоляторах в 2019 году было зафиксировано 76 случаев объявления голодовки. Целью обращения является защита прав задержанных, взятых под стражу лиц и осужденных.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 января, 2020 вторник

больше новостей

21 января, 2020 вторник

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать