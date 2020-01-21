Рябошапка обратился к Гончаруку по вопросу принудительного кормления заключенных
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Действующим законодательством предусмотрено, что принудительное кормление осужденного, заявившего о голодовке, может быть применено только на основании решения суда, принятого по заключению врача.
Однако эта норма фактически не может быть реализована из-за отсутствия порядка кормления заключенных, их содержания, норм продуктов питания. Кроме того, этот вопрос не урегулирован и с заключенными, которые находятся в специальных учреждениях Национальной полиции, Государственной пограничной и миграционной служб Украины.
Только в следственных изоляторах в 2019 году было зафиксировано 76 случаев объявления голодовки. Целью обращения является защита прав задержанных, взятых под стражу лиц и осужденных.
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