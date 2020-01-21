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Espreso.tvОбщество"Я категорически против": Арахамия о назначении адвоката Януковича заместителем директора ГБР

"Я категорически против": Арахамия о назначении адвоката Януковича заместителем директора ГБР


фото: Хвиля
20 января глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия высказался против назначения адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова на должность заместителя директора Государственного бюро расследований

Об этом глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале " ICTV ".

"Если спрашиваете мою личную позицию, я категорически против... Я буду категорически не поддерживать такое решение", - заявил Арахамия.

Политик добавил, что фракция "Слуги народа" сформирует общую позицию относительно назначения Бабикова на должность, после собрания.

  • Напомним, 17 января семьи Героев Небесной Сотни выпустили заявление, в котором осуждают возможное назначение адвоката Януковича Александра Бабикова на должность заместителя директора ГБР и требуют прозрачного конкурса
  • Александр Бабиков 20 января был назначен заместителем директора ГБР

 

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