"Я категорически против": Арахамия о назначении адвоката Януковича заместителем директора ГБР

21 января, 2020, 09:00

20 января глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия высказался против назначения адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова на должность заместителя директора Государственного бюро расследований

Об этом глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале " ICTV ".

"Если спрашиваете мою личную позицию, я категорически против... Я буду категорически не поддерживать такое решение", - заявил Арахамия.

Политик добавил, что фракция "Слуги народа" сформирует общую позицию относительно назначения Бабикова на должность, после собрания.