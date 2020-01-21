"Не надо злить людей": соцсети о жалобах министра образования Новосад на "маловатую" зарплату

21 января, 2020, 13:21

Украинцы в соцсетях отреагировали на жалобу министра образования Анны Новосад о маленькой зарплате

Сообщает Еспресо.TV.

"Не надо злить людей. Большинство мечтали бы о такой зарплате", - пишут пользователи Facebook.

Также украинцы высказали мнение о том, что министр образования сначала должна проработать учителем, затем директором школы, чтобы иметь практический опыт работы в образовании, и только после этого получать место в правительстве.

"Очень простой выход - уволиться. Идти в школу простым учителем. Там обещали больше, может, дождемся", - отметили пользователи.

Многие пользователи соцсети Facebook выразили свое возмущение таким заявлением, отметив, что рядовой украинец получает значительно меньшую зарплату.

Однако есть и такие, кто поддержал министра и описал свой опыт.

Журналистка Ольга Лень также прокомментировала жалобу министра.

"А вот узнаем из ее собственной биографии, что нигде, кроме министерства, она в своей жизни не работала. До 2014 года училась и стажировалась. В марта 2014 г. трудоустроилась в Министерство образования и науки Украины. Сначала занимала должность советника министра образования и науки Сергея Квита. С ноября 2014 года по декабрь 2017 года возглавляла управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН. В декабре 2017 года была назначена на должность генерального директора директората стратегического планирования и европейской интеграции. С 29 августа 2019 - министр образования и науки Украины ", - написала журналистка.

Она добавила, что действующая министр образования видит себя исключительно на содержании - то у родителей, то у государства. И, не имея никакого опыта работы в реальной конкурентной экономике, позволяет себе поучать общество, как обустраивать комфортную жизнь самой госпожи Новосад за государственные средства.