"Не надо злить людей": соцсети о жалобах министра образования Новосад на "маловатую" зарплату
Сообщает Еспресо.TV.
"Не надо злить людей. Большинство мечтали бы о такой зарплате", - пишут пользователи Facebook.
Также украинцы высказали мнение о том, что министр образования сначала должна проработать учителем, затем директором школы, чтобы иметь практический опыт работы в образовании, и только после этого получать место в правительстве.
Многие пользователи соцсети Facebook выразили свое возмущение таким заявлением, отметив, что рядовой украинец получает значительно меньшую зарплату.
Однако есть и такие, кто поддержал министра и описал свой опыт.
Журналистка Ольга Лень также прокомментировала жалобу министра.
"А вот узнаем из ее собственной биографии, что нигде, кроме министерства, она в своей жизни не работала. До 2014 года училась и стажировалась. В марта 2014 г. трудоустроилась в Министерство образования и науки Украины. Сначала занимала должность советника министра образования и науки Сергея Квита. С ноября 2014 года по декабрь 2017 года возглавляла управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН. В декабре 2017 года была назначена на должность генерального директора директората стратегического планирования и европейской интеграции. С 29 августа 2019 - министр образования и науки Украины ", - написала журналистка.
- Напомним, что Новосад заявила, что ее зарплаты не хватило бы на то, чтобы содержать ребенка.
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