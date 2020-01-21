"Народный фронт" выиграл суд у канала "NewsOne". Во второй раз

21 января, 2020, 11:08

20 января Печерский районный суд Киева оставил без удовлетворения иск телеканала "NewsOne" к руководителю фракции "Народный фронт" Максиму Бурбаку и политической партии "Народный фронт"

Об этом сообщает пресс-служба "Народного фронта".

"NewsOne" судился за пост Максима Бурбака в Фейсбуке, опубликованный 2018 года, где телеканал был назван "откровенным ретранслятором кремлевской пропаганды".

Это уже второй иск, который "Народный фронт" выиграл у телеканала "NewsOne".

Ранее канал требовал опровергнуть слова из заявлений "НФ" и БПП в прошлом созыве парламента об антиукраинской деятельности "NewsOne", однако столичный Шевченковский районный суд оставил иск без удовлетворения.