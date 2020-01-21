"Народный фронт" выиграл суд у канала "NewsOne". Во второй раз
21 января, 2020, 11:08
20 января Печерский районный суд Киева оставил без удовлетворения иск телеканала "NewsOne" к руководителю фракции "Народный фронт" Максиму Бурбаку и политической партии "Народный фронт"
Об этом сообщает пресс-служба "Народного фронта".
"NewsOne" судился за пост Максима Бурбака в Фейсбуке, опубликованный 2018 года, где телеканал был назван "откровенным ретранслятором кремлевской пропаганды".
Это уже второй иск, который "Народный фронт" выиграл у телеканала "NewsOne".
Ранее канал требовал опровергнуть слова из заявлений "НФ" и БПП в прошлом созыве парламента об антиукраинской деятельности "NewsOne", однако столичный Шевченковский районный суд оставил иск без удовлетворения.
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