"Есть решение Конституционного суда": Разумков сказал, когда Рада может сократить количество нардепов

21 января, 2020, 11:34

Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада может сократить количество народных депутатов до 300 во время следующей сессии

Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передает Радио Свобода.

"Думаю, что да. Есть решение Конституционного суда", - сказал Разумков на вопрос ведущего.

Конституционный суд в декабря 2019 года признал конституционным законопроект, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300.

Третья сессия Верховной Рады девятого созыва начнется 4 февраля и продлится до 17 июля.