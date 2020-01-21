"Есть решение Конституционного суда": Разумков сказал, когда Рада может сократить количество нардепов
21 января, 2020, 11:34
Глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада может сократить количество народных депутатов до 300 во время следующей сессии
Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, передает Радио Свобода.
"Думаю, что да. Есть решение Конституционного суда", - сказал Разумков на вопрос ведущего.
Конституционный суд в декабря 2019 года признал конституционным законопроект, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300.
Третья сессия Верховной Рады девятого созыва начнется 4 февраля и продлится до 17 июля.
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