Прокуратура АРК подозревает 16 участников "Самообороны Крыма"
21 января, 2020, 16:53
Прокуратура Автономной республики Крым сообщила о подозрении 16 участникам незаконной организации "Самооборона Крыма"
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Участникам этого формирования было сообщено о подозрении в течение последних трех месяцев.
"За последние три месяца под процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым сообщено о подозрении 16 участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)", - говорится в сообщении.
Силовики уже установили более 1300 человек-участников указанного формирования. Из них 217 человек получили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины.
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