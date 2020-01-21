Прокуратура АРК подозревает 16 участников "Самообороны Крыма"

21 января, 2020, 16:53

Прокуратура Автономной республики Крым сообщила о подозрении 16 участникам незаконной организации "Самооборона Крыма"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Участникам этого формирования было сообщено о подозрении в течение последних трех месяцев.

"За последние три месяца под процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым сообщено о подозрении 16 участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)", - говорится в сообщении.

Силовики уже установили более 1300 человек-участников указанного формирования. Из них 217 человек получили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины.