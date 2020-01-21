Президент Литвы не поедет в Израиль на форум, где будет выступать Путин

21 января, 2020, 19:43

Президент Литвы Гитанас Науседа не поедет в Израиль на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения узников Аушвица

Об этом сообщает "Европейская правда".

Такое решение Науседа принял в последний момент. Еще в понедельник, 20 января, сообщалось, что он будет участвовать в церемонии в Иерусалиме, которая состоится 22-23 января.

Пресс-секретарь Науседа Антанас Бубнялис отказался комментировать связь решения Науседа с участием Путина и спорными историческими заявлениями России. Он лишь сказал, что президент решил провести больше времени на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Напомним, первым о том, что не поедет в Израиль, заявил президент Польши Анджей Дуда. Он таким образом выразил протест против того, что ему, в отличие от президентов России и Германии, не предоставили возможности выступить на форуме.

На мероприятия в Израиль не поедет и президент Эстонии, а Латвию представит премьер-министр.