Полиция объявила подозрение киборгу, застрелившему браконьера: Леший заявляет о самообороне

Об этом сообщает "Цензор.нет".

"Полицейские опросили работника лесного хозяйства, который был на месте происшествия. По словам мужчины, на территории лесничества он заметил четырех неизвестных, которые осуществляли незаконную рубку деревьев. Пытаясь прекратить это, лесник выстрелил вверх из охотничьего нарезного оружия. После чего один из неизвестных сел в автомобиль и якобы пытался наехать на лесника, в результате чего последний выстрелил по автомобилю. В результате, водитель получил огнестрельное ранение грудной клетки и скончался на месте", - говорится в пресс-службе полиции Херсонской области.

Подозреваемый - ветеран АТО, с позывным Леший.

Сначала служил в батальоне "Донбасс". Затем перевелся в ряды 93 омбр, где ребята стали бойцами 6 роты 2 батальона.

"Во время операции 6 рота также понесла потери. Одним из тяжело раненых ее бойцов стал Леший, Виталий Григорьев. Минометная мина взорвалась совсем рядом с ним на взлетной полосе аэропорта, превратив обе ноги практически в фарш. Из Водяного медики вывезли Виталия Григорьева в Селидово, оттуда впоследствии доставили в больницу им. Мечникова в Днепре. Была угроза ампутации", - говорится в сообщении.

Адвокат Виталия Григорьева, Марина Елисеева, в комментарии журналистам рассказывает, что уже лично была на месте преступления. И признается: не представляет, как в той ситуации можно было действовать иначе.

"Вы знаете, что Виталий передвигается практически на протезах. В такой ситуации, когда на тебя движется автомобиль, водитель которого не реагирует на предупредительные выстрелы - остается только останавливать автомобиль путем его повреждения. Поэтому он стрелял в автомобиль. Водитель наклонился немного в сторону пассажирского сиденья - вероятно, думая, что лесник будет стрелять по нему так, будто он сидит на водительском сиденье. Если бы он не отклонялся - остался бы жив. К тому же, там неровный рельеф местности. Автомобиль немного наверху был, на бугре, а Виталий стоял ниже. Должен быть проведен следственный эксперимент с участием Виталия, должна быть баллистическая экспертиза - и тогда мы выясним, почему он попал чуть выше капота, в стекло, почему пуля ушла в салон", - пояснила адвокат.

Виталия Григорьева сейчас, на время расследования, отстранили от работы в лесничестве. 17 января ему вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 118 Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника. Сейчас Григорьев под домашним арестом.

На сегодняшний день, после вручения подозрения, Марина Елисеева уже не имеет права свободно комментировать ситуацию.